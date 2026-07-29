Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 29 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Assembleia da República

PJ volta ao gabinete de Ventura e pede "imagens anteriores ao sucedido"

29 jul, 2026 - 22:27 • Catarina Magalhães, com Lusa

Depois do "ataque ao Chega", o líder do partido revela que pediu aos agentes para recuperarem os documentos alegadamente desaparecidos, "porque é material importante e também político".

A+ / A-

Depois de o líder do Chega denunciar na terça-feira um alegado ato de vandalismo no seu gabinete na Assembleia da República e as primeiras diligências, a Polícia Judicia (PJ) regressou esta quarta-feira ao local, apesar de já ter recolhido indícios de prova como impressões digitais, avançou a SIC Notícias.

Segundo André Ventura, desapareceram do espaço documentos sobre comissão parlamentar de inquérito ao ministro da Administração Interna, Luís Neves, e "informação relacionada com o gabinete do primeiro-ministro que já tinha mais de um ano", respondeu aos jornalistas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O primeiro lote, que incluía "documentos e uma pen", estaria "em cima de uma mesa" e "desapareceu de manhã".

Ventura pediu que se reforce a segurança do Parlamento e acredita que foi um "ataque ao Chega" para intimidar o partido.

"Não é aceitável que um gabinete seja colocado de pernas para o ar por intimidação."

Ventura diz que Luís Neves não tem condições para continuar no Governo e pede intervenção de Seguro

Ventura diz que Luís Neves não tem condições para continuar no Governo e pede intervenção de Seguro

Após conferência de imprensa do ministro da Admini(...)

PJ pede imagens do gabinete a Ventura

André Ventura confirmou esta quarta-feira que a PJ pediu-lhe "imagens anteriores ao sucedido do gabinete" e quis saber se as 'pen' “que tinham desaparecido tinham sido colocadas alguma vez no computador”.

O líder do Chega revelou ainda que pediu aos agentes para recuperarem os documentos alegadamente desaparecidos, "porque é material importante e também político".

Ventura disse também que não tem cópias das informações que terão desaparecido e indicou que vai ter de “pedir a quem as passou e a quem as transmitiu, que se puder faça chegar”.

O deputado disse que o Chega vai reforçar as medidas de segurança em todos os gabinetes atribuídos ao partido no Parlamento e disse ter falado com o presidente da Assembleia da República e “ficou claro que vai ter que ser definida uma nova e mais apertada estratégia de segurança”.

André Ventura afirmou que outros deputados transmitiram que “já várias coisas foram roubadas, e algumas delas sensíveis”, como o ex-deputado do PSD Duarte Pacheco, e considerou que isso “deve levar a PJ a diligenciar no sentido de garantir que isto não volta a acontecer”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 29 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O tanque, o atrelado e o amigo. As explicações de Luís Neves, ou a falta delas

Ministro da Administração Interna

O tanque, o atrelado e o amigo. As explicações de Luís Neves, ou a falta delas

“Chamas ainda estão fora de controle” na região de Bordéus, diz autarca luso-descendente

“Chamas ainda estão fora de controle” na região de Bor(...)

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de (...)

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais