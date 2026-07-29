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Assembleia da República
PJ volta ao gabinete de Ventura e pede "imagens anteriores ao sucedido"
29 jul, 2026 - 22:27 • Catarina Magalhães, com Lusa
Depois do "ataque ao Chega", o líder do partido revela que pediu aos agentes para recuperarem os documentos alegadamente desaparecidos, "porque é material importante e também político".
Depois de o líder do Chega denunciar na terça-feira um alegado ato de vandalismo no seu gabinete na Assembleia da República e as primeiras diligências, a Polícia Judicia (PJ) regressou esta quarta-feira ao local, apesar de já ter recolhido indícios de prova como impressões digitais, avançou a SIC Notícias.
Segundo André Ventura, desapareceram do espaço documentos sobre comissão parlamentar de inquérito ao ministro da Administração Interna, Luís Neves, e "informação relacionada com o gabinete do primeiro-ministro que já tinha mais de um ano", respondeu aos jornalistas.
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O primeiro lote, que incluía "documentos e uma pen", estaria "em cima de uma mesa" e "desapareceu de manhã".
Ventura pediu que se reforce a segurança do Parlamento e acredita que foi um "ataque ao Chega" para intimidar o partido.
"Não é aceitável que um gabinete seja colocado de pernas para o ar por intimidação."
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PJ pede imagens do gabinete a Ventura
André Ventura confirmou esta quarta-feira que a PJ pediu-lhe "imagens anteriores ao sucedido do gabinete" e quis saber se as 'pen' “que tinham desaparecido tinham sido colocadas alguma vez no computador”.
O líder do Chega revelou ainda que pediu aos agentes para recuperarem os documentos alegadamente desaparecidos, "porque é material importante e também político".
Ventura disse também que não tem cópias das informações que terão desaparecido e indicou que vai ter de “pedir a quem as passou e a quem as transmitiu, que se puder faça chegar”.
O deputado disse que o Chega vai reforçar as medidas de segurança em todos os gabinetes atribuídos ao partido no Parlamento e disse ter falado com o presidente da Assembleia da República e “ficou claro que vai ter que ser definida uma nova e mais apertada estratégia de segurança”.
André Ventura afirmou que outros deputados transmitiram que “já várias coisas foram roubadas, e algumas delas sensíveis”, como o ex-deputado do PSD Duarte Pacheco, e considerou que isso “deve levar a PJ a diligenciar no sentido de garantir que isto não volta a acontecer”.
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