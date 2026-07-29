PJ volta ao gabinete de Ventura e pede "imagens anteriores ao sucedido"

Depois de o líder do Chega denunciar na terça-feira um alegado ato de vandalismo no seu gabinete na Assembleia da República e as primeiras diligências, a Polícia Judicia (PJ) regressou esta quarta-feira ao local, apesar de já ter recolhido indícios de prova como impressões digitais, avançou a SIC Notícias.

Segundo André Ventura, desapareceram do espaço documentos sobre comissão parlamentar de inquérito ao ministro da Administração Interna, Luís Neves, e "informação relacionada com o gabinete do primeiro-ministro que já tinha mais de um ano", respondeu aos jornalistas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O primeiro lote, que incluía "documentos e uma pen", estaria "em cima de uma mesa" e "desapareceu de manhã".



Ventura pediu que se reforce a segurança do Parlamento e acredita que foi um "ataque ao Chega" para intimidar o partido.

"Não é aceitável que um gabinete seja colocado de pernas para o ar por intimidação."