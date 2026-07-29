PSD considera que Luís Neves justificou tudo "ponto por ponto" e ataca Ventura

O PSD considera que o ministro da Administração Interna justificou "ponto por ponto" as polémicas em que esteve envolvido enquanto ex-diretor nacional da PJ, "assumindo erros", mas atuando "sempre em nome do interesse do Estado". Esta posição foi transmitida pelo líder parlamentar social-democrata, Hugo Soares, numa declaração em que também acusou o presidente do Chega, André Ventura, de colocar os interesses partidários acima de tudo, de procurar apoucar um membro do Governo e de demonstrar não estar interessado em conhecer a verdade. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Na perspetiva de Hugo Soares, a conferência de imprensa dada esta quarta-feira pelo ministro Luís Neves foi "suficientemente elucidativa" sobre assuntos que têm ocupado o espaço público em relação à conduta que adotou "enquanto diretor nacional da PJ e não enquanto ministro da Administração Interna". "Tal como se comprometeu, respondeu ponto por ponto às questões que foram levantadas", defendeu o presidente da bancada social-democrata.

Na conferência de imprensa, Luís Neves falou sobre a contratação de um empreiteiro, da Construbarcelos, que trabalhou para a PJ, quando era diretor nacional, para fazer obras numa sua propriedade familiar em Odemira, mas também sobre o aparecimento de um atrelado com bidões de químicos utilizados no fabrico de droga nas instalações desse mesmo empreiteiro e, ainda, sobre as falhas na entrega das declarações de rendimentos ao Tribunal Constitucional. Para Hugo Soares, a partir de agora, é importante que Luís Neves "se possa concentrar naquilo que faz bem - e o país já percebeu que ele faz bem". "Que se possa concentrar na condução das forças e dos serviços de segurança, da proteção civil, no sistema de informações de emergência do país e, agora, nesta fase crítica, no combate aos incêndios", rematou o presidente da bancada social-democrata. Do ponto de vista estritamente político, o líder parlamentar do PSD atacou a linha seguida pelo presidente do Chega em relação ao ministro da Administração Interna. "Antes da conferência de imprensa do ministro da Administração Interna, o Chega fez saber que, se o senhor ministro se demitisse, o Chega abdicaria de uma comissão parlamentar de inquérito. Isto quer dizer que, se o ministro se demitisse, o Chega já não queria saber a verdade sobre o que realmente tinha realmente acontecido", apontou.