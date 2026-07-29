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"Puro ato de boa gestão". Luís Neves assume decisão sobre atrelado

29 jul, 2026 - 18:15 • Ricardo Vieira

Ministro da Administração Interna convocou os jornalistas para divulgar os esperados esclarecimentos sobre os caso do atrelado e da casa do Alentejo, que têm como ponto de contacto a empresa Construbarcelos.

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O ministro da Administração Interna, Luís Neves, assume a decisão de transferir um atrelado e substâncias apreendidas pela Polícia Judiciária para a empresa Construbarcelos, de um empreiteiro seu amigo.

O governante convocou esta quarta-feira os jornalistas para divulgar os esperados esclarecimentos sobre os caso do atrelado e da casa do Alentejo, que têm como ponto de contacto a empresa Construbarcelos.

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O ministro começou por tentar esclarecer o caso do atrelado, dizendo que aceitou uma recomendação de um alto quadro da Judiciária.

"Concordei com uma proposta de armazenamento que me foi apresentada por um alto quadro da PJ, cuja competência e integridade mereciam e continuam a merecer a minha total confiança."

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Luís Neves considera que a decisão foi um "ato de boa gestão" e permitiu poupar "muito dinheiro ao Estado".

“Assumo essa decisão. É uma decisão minha e não dele. Não havia outra opção. Nas circunstâncias existentes naquele momento foi a decisão adequada, a que melhor protegia os interesses do Estado e a que eu voltaria hoje a tomar perante esta informação. Foi um puro ato de boa gestão.“

O antigo diretor da PJ explica que "pediam 150 mil euros para destruir este material", mas a Judiciária não tinha "cabimentação orçamental para o fazer e sabíamos que precisávamos de tempo para baixar o preço desta ação".

Luís Neves argumenta que para guardar este material num armazém "custaria 3 a 4 mil euros de renda por mês e teríamos de esperar alguns meses, porque é a burocracia, para podermos ter acesso a outro armazém".

Nesta declaração aos jornalistas, o ministro da Administração Interna garante que o local onde foi guardado o atrelado era seguro e, "de forma absolutamente inequívoca, não foi desviado qualquer bem, não foi comprometida qualquer prova, não foi beneficiado quem quer que fosse e não há aqui qualquer ligação ao tráfico de droga".

"A decisão é minha, é um ato de extraordinária gestão e assumo essa decisão. a verdade é sempre forte, mas esta é a verdade", sublinhou.

[em atualização]

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