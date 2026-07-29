"Puro ato de boa gestão". Luís Neves assume decisão sobre atrelado

" Concordei com uma proposta de armazenamento que me foi apresentada por um alto quadro da PJ, cuja competência e integridade mereciam e continuam a merecer a minha total confiança."

O ministro começou por tentar esclarecer o caso do atrelado, dizendo que aceitou uma recomendação de um alto quadro da Judiciária.

O governante convocou esta quarta-feira os jornalistas para divulgar os esperados esclarecimentos sobre os caso do atrelado e da casa do Alentejo, que têm como ponto de contacto a empresa Construbarcelos.

O ministro da Administração Interna, Luís Neves , assume a decisão de transferir um atrelado e substâncias apreendidas pela Polícia Judiciária para a empresa Construbarcelos, de um empreiteiro seu amigo.

Luís Neves considera que a decisão foi um "ato de boa gestão" e permitiu poupar "muito dinheiro ao Estado".

“Assumo essa decisão. É uma decisão minha e não dele. Não havia outra opção. Nas circunstâncias existentes naquele momento foi a decisão adequada, a que melhor protegia os interesses do Estado e a que eu voltaria hoje a tomar perante esta informação. Foi um puro ato de boa gestão.“

O antigo diretor da PJ explica que "pediam 150 mil euros para destruir este material", mas a Judiciária não tinha "cabimentação orçamental para o fazer e sabíamos que precisávamos de tempo para baixar o preço desta ação".

Luís Neves argumenta que para guardar este material num armazém "custaria 3 a 4 mil euros de renda por mês e teríamos de esperar alguns meses, porque é a burocracia, para podermos ter acesso a outro armazém".

Nesta declaração aos jornalistas, o ministro da Administração Interna garante que o local onde foi guardado o atrelado era seguro e, "de forma absolutamente inequívoca, não foi desviado qualquer bem, não foi comprometida qualquer prova, não foi beneficiado quem quer que fosse e não há aqui qualquer ligação ao tráfico de droga".



"A decisão é minha, é um ato de extraordinária gestão e assumo essa decisão. a verdade é sempre forte, mas esta é a verdade", sublinhou.



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