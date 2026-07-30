Chega convoca com urgência Luís Neves ao Parlamento

O Chega deu entrada de um requerimento para convocar, com caráter de urgência, o ministro da Administração Interna e também a ministra da Justiça ao Parlamento para pedir explicações sobre a polémica em torno de Luís Neves.

No requerimento, à qual a Renascença teve acesso, o presidente do grupo parlamentar do Chega, Pedro Pinto, refere que a conferência de imprensa de Luís Neves desta quarta-feira apresentou esclarecimentos "manifestamente insuficientes, contraditórios e, em alguns casos, configurando até a confissão de ilegalidades praticadas".

O Chega considera, igualmente, que surgiram "novos factos suscetíveis de levantar graves suspeitas sobre o ministro visado, os quais não foram, manifestamente, objeto de esclarecimento"

O requerimento pretende que os ministros sejam ouvidos na Comissão Permanente da Assembleia da República marcada para terça-feira ou quarta-feira, dias 4 e 5 de agosto.

Na quarta-feira, André Ventura já tinha declarado que Luís Neves não tinha "nenhumas condições" para continuar a integrar o Governo.

O líder do Chega defendeu que o Governo "está a ser arrastado para uma situação inexplicável" e exigiu a Montenegro que tome "uma decisão".