Seguro evita ruído, mas mantém-se atento ao caso do MAI e com informação

Quase 15 dias depois da última vez que falou sobre os casos que envolvem o ministro da Administração Interna e um dia depois de Luís Neves ter dado uma conferência de imprensa a tentar explicar-se, o Presidente da República mantém-se atento e só falará quando achar que é útil, sabe a Renascença.

António José Seguro tem mantido discrição sobre a polémica que está a provocar movimentações na direita, com a líder da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, a chamar o Presidente a jogo, com um pedido de audiência em Belém, que deverá acontecer na segunda-feira. A discrição vai manter-se, mas não quer dizer que Seguro esteja de cadeira a ver o Governo a deslaçar.

No entorno do Presidente salienta-se que não é de estranhar que agora aconteça o mesmo que aconteceu ao longo do caso da classificação digital dos exames nacionais, em que a Casa Civil não esteve parada, encetando contactos com os diversos atores. Sendo certo que os atores políticos no caso do ministro da Administração Interna são em menor quantidade, estando à cabeça o primeiro-ministro que, de resto, tem segurado Luís Neves.

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Seguro não tem tido agenda pública, mas à Renascença é dito pelos mais próximos do Presidente que continua válida a curta frase que disse a 17 de julho, na Fundação Gulbenkian, sobre o caso de Luís Neves.

“Sabe que o Presidente da República está sempre muito atento ao que se passa na vida nacional. E fala no momento certo e no local adequado”, disse Seguro aos jornalistas quando o jornal “Nascer do Sol” começou a divulgar as primeiras informações sobre o ministro da Administração Interna.

A conferência de imprensa de Luís Neves, esta quarta-feira, surgiu um dia depois da habitual reunião das terças-feiras entre o Presidente e o primeiro-ministro e no auge da polémica com o anúncio de instalação potestativa de uma comissão de inquérito aos mandatos de Neves na Polícia Judiciária (PJ).

“Toda a gente queria que o ministro falasse. Aconteceu”, resume à Renascença uma fonte próxima de Seguro. Jogando nos bastidores, o Presidente evita ser jogador público e age da maneira com que prometeu agir. “O Presidente disse que está atento e isso bate certo com a maneira de funcionar”, salienta a mesma fonte, que garante: “Está informado” e a “falar com as pessoas certas”.

Ou seja, Seguro não só está a acompanhar, como no caso dos exames nacionais, como a conclusão é que tem falado com as pessoas certas e com informação. Mesmo sob pressão pública para que diga alguma coisa, o Presidente não deverá desviar-se do caminho de discrição que prometeu em campanha. Não vai fazer diferente neste caso e a Renascença sabe que não vai falar se não achar que isso acrescenta qualquer coisa.

Para o entorno de Seguro, o tema disto tudo não é se o Presidente fala. De resto, dificilmente entrará nesse jogo, tendo em mente que o próximo problema não pode ser se fala ou não. “O jogo aqui é o Ventura que precisa que isto seja alimentado”, resume a mesma fonte já citada e o entendimento é que o chefe de Estado não cairá nessa armadilha.

Entre os mais próximos de Seguro relativiza-se ainda a pressão imposta pelo Chega com a instalação da comissão parlamentar de inquérito aos mandatos de Luís Neves na PJ.

O tempo, mais uma vez, ajuda Belém, tendo em conta que esses trabalhos nunca começarão antes de outubro. O Presidente irá evitar andar três meses a falar sobre a existência de um inquérito no Parlamento, mas sempre atento.

Tudo indica que Seguro, que, enquanto cidadão comum, passou os últimos anos a gozar férias em setembro, manterá os planos agora que é Presidente. Agosto será, por isso, mês de trabalho para o novo inquilino de Belém, tal como também já prometeu o primeiro-ministro que atirou o gozo de férias para mais tarde.