Governo convoca partidos para reuniões na AR a começar na quarta-feira

O Governo vai iniciar na quarta-feira um conjunto de reuniões na Assembleia da República com os partidos para, entre outras matérias, discutir o Orçamento do Estado para 2026, anunciou o ministro dos Assuntos Parlamentares. Em conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros, Carlos Abreu Amorim afirmou que estas reuniões servirão para o ministro das Finanças "divulgar as grandes opções orçamentais". Os encontros começam na quarta-feira, 3 de setembro, e prolongam-se pelos dias seguintes.

Abreu Amorim precisou que não se trata de negociações, mas sim do início de um "périplo com os grupos parlamentares e deputados únicos sobre várias questões", entre as quais o orçamento do próximo ano, e que contará também com a presença de outros ministros. Numa nota de agenda divulgada pelo gabinete do ministro dos Assuntos Parlamentares durante o briefing do Conselho de Ministros, o Governo informa que as reuniões começam às 9h00 quarta-feira, com o Chega, seguindo-se o Livre, às 10h30, e a IL, às 12h00. Na quinta-feira, 5 de setembro, o Governo reúne-se com o PS, às 17h00, e no dia 10 com o PCP, às 16h30. Além do ministro das Finanças, estarão também presentes os ministros da Presidência, Economia e Coesão Territorial e Assuntos Parlamentares.