Catarina Martins distancia-se de "herdeiros de Passos"

05 jan, 2026 - 18:11 • Lusa
A candidata presidencial Catarina Martins considerou esta segunda-feira que Mendes, Seguro, Ventura e Cotrim são "herdeiros de Passos Coelho" e, recordando o período de intervenção da "troika", sublinhou que quem quiser "puxar pelos salários" sabe em quem deverá votar.
"Quando penso nos orçamentos de (Pedro) Passos Coelho e no seu Governo, lembro-me do país a empobrecer, das pensões cortadas contra a Constituição. Quem tiver saudades dos alunos com fome nas escolas, talvez goste muito desta herança de Passos Coelho", afirmou a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda.
Em declarações aos jornalistas à margem de uma visita à Feira de Espinho (distrito de Aveiro), Catarina Martins deixou críticas a outros candidatos, a propósito de declarações de João Cotrim Figueiredo que, no domingo, afirmou que a coragem de Pedro Passos Coelho está na sua candidatura.
"André Ventura faz o mesmo, Marques Mendes dirá também. António José Seguro começou a campanha a dizer que voltaria a deixar passar os orçamentos de Passos Coelho", considerou Catarina Martins, classificando os quatro adversários "herdeiros de Passos Coelho".
Distanciando-se desse legado, a candidata a Belém sublinhou que, por outro lado, "quem quiser puxar pelos salários, pelas pensões e respeitar a Constituição, sabe que tem em quem votar", referindo-se à sua própria candidatura.
Referindo-se, especificamente, a António José Seguro, Catarina Martins rejeitou os apelos feitos no domingo pelo candidato apoiado pelo PS ao voto da esquerda para evitar uma segunda volta reduzida "a uma escolha limitada e empobrecida".
"Quem começou por colar-se à direita, para depois - só quando percebeu que, se calhar, dava jeito - tentar dizer alguma coisa de esquerda... Se for eleito, provavelmente vai estar tão bem com o Montenegro, como esteve com Passos Coelho e isso não serve o país", criticou.
Quanto a Luís Marques Mendes, Catarina Martins considerou que o candidato apoiado pelo PSD e CDS-PP "é o candidato do Governo".
No final de uma visita rápida à Feira de Espinho, que diz conhecer bem e onde foi reconhecida e acarinhada por comerciantes e fregueses, Catarina Martins não se cruzou, por pouco, com Marques Mendes.
Questionada sobre o que lhe diria se esse encontro se concretizasse, respondeu apenas: "Diria bom dia, que é o que eu desejo a todos".