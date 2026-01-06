Segue os passos indicados no email que enviámos para:
Se dentro de momentos ainda não recebestes este email, verifica a tua caixa de ‘Spam’ ou ‘Lixo’.
Novo Registo
* Este campo é obrigatório!
* Email inválido!
Faz a ativação da tua conta através do teu email
Segue os passos indicados no email que enviámos para:
Se dentro de momentos ainda não recebestes este email, verifica a tua caixa de ‘Spam’ ou ‘Lixo’.
🔴 Veja em direto. Os desafios de Segurança e Defesa do próximo Presidente
Os desafios de Segurança e Defesa à atenção do proximo Presidente da República com Ana Santos Pinto, ex- Secretária de Estado da Defesa e investigadora do IPRI / FCSH/ Universidade Nova de Lisboa e João Vieira Borges, Major-General e Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar.
Com moderação de José Pedro Frazão.
Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.