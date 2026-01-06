🔴 Veja em direto. Os desafios de Segurança e Defesa do próximo Presidente

Os desafios de Segurança e Defesa à atenção do proximo Presidente da República com Ana Santos Pinto, ex- Secretária de Estado da Defesa e investigadora do IPRI / FCSH/ Universidade Nova de Lisboa e João Vieira Borges, Major-General e Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar. Com moderação de José Pedro Frazão.

