Patriarcado de Lisboa chega ao Instagram para ser “arauto da esperança”

“Olá, caros amigos, bem-vindos ao Instagram que hoje vai ter início para levar, até vós, informações, motivos de reflexão do caminho que nós, no Patriarcado de Lisboa, estamos a percorrer”, diz D. Rui Valério.

Já o diretor do Departamento da Comunicação do Patriarcado de Lisboa explica que a criação de uma conta institucional da diocese no Instagram tem como objetivo a evangelização, lembrando que “desde o seu início, a Igreja tem a missão de evangelizar”.

“A Igreja é missionária por natureza, porque Aquele que a constituiu enviou os discípulos a anunciar o Evangelho até aos confins do mundo”, vinca o padre Ricardo Figueiredo.

O sacerdote esclarece que para evangelizar é necessário “estar presente nos confins do mundo e, assim, também nas redes sociais, que são como que novos ‘habitats’ das pessoas”.

“Deste modo, a razão para a criação desta conta no Instagram é a presença neste grande ‘continente’ no qual queremos proclamar a Boa Nova da Ressurreição do Senhor Jesus”, acrescenta.

Sobre ⁠o que se pode esperar desta nova presença mediática do Patriarcado de Lisboa e que tipo de conteúdos serão privilegiados, o sacerdote adianta que “neste Ano Jubilar, serão os conteúdos deste caminho que estarão particularmente presentes”.

“O Patriarcado quer ser arauto da esperança no Instagram, mostrando como Cristo Vivo é a nossa esperança”, conclui.