Santuário de Fátima prepara celebração do Dia dos Pastorinhos

O Santuário de Fátima prepara-se para viver o Dia dos Pastorinhos que se celebra a 20 de fevereiro, dia em que Santa Jacinta Marto morreu.

Neste sentido, foi publicada na manhã de terça-feira a primeira proposta de oração de uma novena centrada na vida e espiritualidade dos santos Pastorinhos, que se prolongará até à véspera da memória litúrgica, que é obrigatória na Igreja em Portugal.

“Cada um dos nove momentos será partilhado nas redes sociais do Santuário às 8h00 de cada dia, num podcast que foi produzido em colaboração com a Aliança de Santa Maria”, indica o Santuário, acrescentando que todos os dias “às 18h00, acontecerá um momento de veneração junto aos túmulos dos Pastorinhos, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima”.

Para 16 de fevereiro, às 15h30, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, está previsto o 10.º Concerto Evocativo dos Três Pastorinhos de Fátima, pelo Ensemble Cor Iubilo, com declamação da irmã Ângela Oliveira, da Aliança de Santa Maria, sob direção de Lucas Thaumaturgo.

De acordo com o Santuário, o programa deste concerto “foi pensado por Eduardo Veiga e pelo maestro Lucas Thaumaturgo e propõe a visitação de alguns lugares fundamentais para a leitura da vida dos Pastorinhos”.

“O percurso é delineado a partir das Memórias da Irmã Lúcia, de meditações de obras poéticas concebidas por poetas do nosso tempo, e através do repertório de música sacra contemporânea portuguesa, em português e latim”, acrescenta a nota.

No dia 19, véspera da festa litúrgica, após o rosário das 21h30, na Capelinha das Aparições, os peregrinos são convidados a seguir em procissão até à Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, onde repousam os dois santos para uma vigília de oração que inclui um momento de veneração das relíquias de São Francisco e Santa Jacinta Marto.

O programa litúrgico que evoca a memória dos primeiros dois santos de Fátima, os mais jovens não mártires do santoral católico, completa-se no dia 20 com a recitação do rosário, na Capelinha das Aparições, às 10h00, seguindo-se uma procissão com os ícones dos Santos até à Basílica da Santíssima Trindade, onde será celebrada a missa da festa litúrgica.

Para as 14h00, também na Basílica da Santíssima Trindade, está agendado um encontro com os alunos do 2.º ciclo das escolas de Fátima, a quem será oferecida uma catequese sobre a vida dos santos Pastorinhos, seguida da recitação do rosário.

Os Santos Pastorinhos de Fátima, Francisco Marto e Jacinta Marto, foram dois dos três videntes das aparições de Nossa Senhora em Fátima, em 1917, juntamente com a sua prima, Lúcia dos Santos.