Tolentino sobre o jubileu: “Esperança é tema cultural prioritário”

Criar um diálogo sobre a esperança e colocá-lo no centro do espaço público "como tema cultural prioritário” é o grande objetivo do jubileu dos artistas e do mundo da cultura, disse esta quarta-feira o cardeal Tolentino de Mendonça, num encontro com os jornalistas.

O Prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação considerou fundamental "perguntar-nos como o património cultural das religiões pode ser um transmissor mais ativo de esperança para as novas gerações” e “sobre como a arte contemporânea pode transmitir esperança, alcançando lugares humanos sensíveis”, com expressões espirituais e artísticas “que possam constituir gramáticas e poéticas de esperança para a contemporaneidade”.

O Jubileu dos Artistas e do Mundo da Cultura, que decorre este fim de semana e se prolonga até segunda feira, conta com mais de dez mil participantes, provenientes de mais de 100 nações dos cinco continentes. O programa, com muitas e variadas iniciativas, inclui, no sábado, dia 15, uma audiência com o Santo Padre.

Em colaboração com os Museus do Vaticano, haverá um encontro com os responsáveis dos principais museus mundiais e será também inaugurado um novo espaço de exposições, com uma galeria de rua (Conciliazione 5), localizada na Via della Conciliazione, junto à Praça de São Pedro.

Pela primeira vez na Cinecittà

“Um momento muito aguardado é a primeira visita de um pontífice à Cinecittà”, disse Tolentino. A visita de Francisco está agendada para segunda-feira, 17 de fevereiro, sendo a primeira vez que um Papa visita os famosos estúdios cinematográficos de Roma.

Nesta visita histórica, Francisco encontrará uma delegação de artistas e protagonistas do mundo da cultura, trabalhadores da Cinecittà, e será recebido também por um coro especial. Trata-se do “Coro La Nave”, composto por mais de cinquenta pessoas, que reúne presos, ex-presidiários e voluntários numa experiência de reinserção social através da música.

Nesta conferência de imprensa, o cardeal Tolentino foi interrogado sobre a intervenção-surpresa que o Papa fez terça-feira à noite durante o Festival de Sanremo.

Num vídeo gravado na Casa Santa Marta, Francisco afirmou que “a música é beleza, é instrumento de paz, é uma língua que todos os povos falam, que chega ao coração de todos e que pode ajudar à convivência dos povos”.

Sobre esta iniciativa inédita do Papa, o cardeal português recordou a escolha que o cristianismo faz dos lugares para a sua construção. “Desde o inicio, vemos o que Jesus de Nazaré testemunha, em São Paulo e depois em toda a tradição eclesial, que não existem lugares exclusivos para a missão da Igreja. O grande e vasto mundo é o lugar para a palavra, para anúncio”, afirmou.

O Prefeito para o Dicastério da Cultura e Educação recordou como o Papa Francisco é um mestre do anúncio do cristianismo, que leva a mensagem de paz, de convivência intercultural, de proximidade aos que sofrem e valoriza constantemente o papel dos artistas na sociedade contemporânea. Por isso, “o que disse ontem, já o disse em Veneza e repete-o em todo o lado: o mundo precisa do talento e da vocação dos artistas”.