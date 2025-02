Rádios encerradas em Moçambique. Ordem de encerramento chegou sem "pré-aviso"

A Rádio Encontro, da Igreja Católica da arquidiocese de Nampula, em Moçambique, foi encerrada pelas autoridades moçambicanas na terça-feira. O encerramento deve-se a alegações de interferências no serviço móvel aeronáutico, segundo o Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique (INCM). A suspensão da emissão é, para já, temporária, adianta o mesmo organismo.

Em declarações à Fundação AIS (Ajuda à Igreja que Sofre), o padre Serafim João Muacua, diretor-adjunto da Rádio Encontro - que é parceira da fundação - , considera que a ordem de encerramento é "muito surpreendente", até porque não houve qualquer "pré-aviso".

"A nossa política editorial é a da Igreja, mas também não deixa aquilo que são as realidades sociais. É uma rádio com compromisso à verdade. É uma rádio profética, que traz a verdade, para que também todos os outros tenham conhecimento do que está a acontecer na nossa sociedade, sobretudo onde o nosso âmbito de cobertura chega", acrescenta o padre Serafim Muacua.

Esta não foi a única rádio encerrada. Também outras duas rádios tiveram o mesmo destino, ambas com missão religiosa: uma rádio cristã evangélica e uma com orientação islâmica.

Estes encerramentos ocorrem numa altura tumultuosa para a vida política do país, após inúmeras manifestações marcadas por momentos de grande violência, em que houve vandalização de edifícios da arquidiocese e um ataque à missão religiosa brasileira em Micane.