Sínodo. Bispo de Setúbal convoca diocese a "concretizar o estilo novo de ser Igreja"

O bispo de Setúbal, cardeal D. Américo Aguiar, escreveu na quarta-feira uma nota episcopal, na qual convoca a diocese a implementar as conclusões do Sínodo dos Bispos sobre a sinodalidade, promovendo, para isso ,encontros vicariais entre o final de fevereiro e o final de março.

“A sinodalidade, no entender dos Padres Sinodais e do Santo Padre, não é um, mas, «o» caminho, neste Caminho que Cristo Jesus é para toda a Humanidade; é o rosto novo com que a Igreja se deve apresentar ao mundo, a atitude de diálogo e acolhimento que torna o Evangelho ainda mais relevante para as mulheres e homens do nosso tempo”, afirmou D. Américo Aguiar.

Na nota intitulada “Concretizar o ‘estilo novo de ser Igreja’”, o cardeal refere que “importa que cada comunidade, cada família religiosa, cada pessoa encontre em si a disponibilidade e a motivação para aprofundar a reflexão sinodal para depois a pôr em prática através de atitudes novas de proximidade e partilha da missão que todos”.

Segundo o bispo, “a reforma das estruturas e dos processos, o lugar dos leigos, a escuta ativa, o acolhimento dos excluídos”, a “cultura de transparência, a decisão participada, são elementos essenciais para uma Igreja renovada”.

“A fidelidade ao Evangelho obriga-nos a ir além das boas intenções e concretiza a identidade no mundo. A hora que estamos a viver pede-nos ação e compromisso”, salientou.

O bispo de Setúbal anunciou no texto que a Comissão Sinodal Diocesana vai promover “encontros vicariais com o objetivo de melhor conhecer o Documento Final do Sínodo dos Bispos e as suas linhas gerais de força”.

Neles serão apresentadas algumas das principais conclusões, seguindo-se “um momento de partilha em grupos, segundo o método da ‘conversação espiritual’, o método usado no Sínodo”, informa.

“Deste encontro, com toda a certeza, sairemos fortificados na fé e no imenso amor à Igreja de Jesus Cristo”, assinalou.

Os encontros realizam-se em Almada-Caparica (27 de fevereiro, às 21h00, Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Cova da Piedade), no Seixal (6 de março, às 21h00, Igreja de Nossa Senhora de Fátima, da Torre da Marinha), Palmela-Sesimbra (9 de março, às 15h30, Igreja da Boa Água, Quinta do Conde).

Também o Montijo (16 de março, às 15h30, Igreja dos Pastorinhos), Barreiro-Moita (23 de março, às 15h30, Igreja de Santo André, Barreiro) e Setúbal (30 de março, domingo, às 15h30, Igreja da Anunciada) vão acolher estas reuniões.

O bispo de Setúbal pede “aos párocos que não se dispensem de animar a participação dos seus membros mais responsáveis e de outros que, segundo o seu parecer, também devem estar presentes nestes momentos”.

D. Américo Aguiar convida ainda os jovens, “mesmo que não estejam integrados em nenhuma estrutura paroquial”, a juntarem-se e trazer “todo o seu entusiasmo, a sua forma nova de ver o mundo e a sua esperança aos trabalhos”, solicitando desta forma “à Pastoral Juvenil Diocesana e à Junta Regional do CNE que não deixem de convidar todos, todos, todos”.

“Vivemos tempos incertos a nível mundial, rezamos pela Paz tão difícil de alcançar, testemunhamos a dimensão do sofrimento e da pobreza. Mas é precisamente agora que somos chamados a ser fermento na massa; é precisamente agora que Deus nos pede que sejamos capazes de transformar a vida, as nossas vidas e a vida de tantos que todos os dias se cruzam connosco”, conclui.

A segunda sessão da XVI Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos decorreu entre 2 e 27 de outubro, com o tema ‘Por uma Igreja sinodal: participação, comunhão, missão’, na sequência de um processo que começou com a auscultação de milhões de pessoas, pelas comunidades católicas, em 2021; a primeira sessão decorreu em outubro de 2023.

Francisco promulgou o documento final e enviou-o às comunidades católicas, sem publicação de exortação pós-sinodal.