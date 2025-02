"Condições clínicas do Papa são razoáveis". Francisco está sereno e de bom humor

A atualização do estado de saúde do Papa, de 88 anos, foi avançada esta sexta-feira à tarde pelo Vaticano , em comunicado.

Os primeiros exames realizados diagnosticaram uma “infeção do trato respiratório”, sublinha o comunicado do Vaticano.

O Papa está sereno, de bom humor e leu alguns jornais, segundo Matteo Bruni, porta-voz do Vaticano.



Na sequência do internamento do Papa, a agenda de Francisco foi cancelada nos próximos três dias, a começar com a audiência do Jubileu deste sábado.

Em comunicado, o Vaticano adianta que "a Santa Missa de domingo, por ocasião do Jubileu dos Artistas e do Mundo da Cultura", será presidida pelo "cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação", enquanto que o encontro com os artistas, previsto para segunda-feira na Cinecittà, "foi cancelado devido à impossibilidade de presença do Papa".