Encontro Praça Central inspirado na Inteligência Artificial

De acordo com o programa, no período da manhã, três conferências vão permitir saber mais sobre a IA, o contexto tecnológico em que emerge e a forma como afeta o quotidiano de todas as pessoas .

O encontro que decorre, no dia 15 de março, no Auditório Vita, vai reunir representantes dos vários movimentos e associações de leigos e todos os interessados na reflexão sobre a IA.

“Fia-te nos algoritmos e não vivas... Desafios humanos na Era do IA: um debate urgente” é o tema do encontro organizado pela Conferência Nacional do Apostolado dos Leigos que vai decorrer em Braga.

A primeira conferência será proferida por Hugo Silva e tem como tema “MiopIA, o que não estamos a ver bem! Mas vamos ficar a ver… (onde estamos, visão da tecnologia atual)”.

Segue-se Paulo Novais com “No Mundo da IA: O que nos Resta e o que nos Espera?” e, por fim, o padre Afonso Seixas-Nunes, SJ, abordará o tema “Senhores ou servos da IA: Considerações sobre o campo de batalha e desafios da IA”.

Depois, de tarde, dois painéis vão permitir análises mais detalhadas sobre a presença da IA em tantos setores da sociedade, das ciências às artes, da saúde à educação, da comunicação à religião.

A Praça Central da Conferência Nacional do Apostolado dos Leigos, que reúne associações, movimentos eclesiais e novas comunidades de apostolado dos leigos da Igreja Católica, termina com a Eucaristia.

Quem quiser participar neste encontro, que é aberto a todos, deverá inscrever-se aqui.

Sobre a Praça Central

A CNAL promove, desde 2013, encontros nacionais para debater temas da atualidade que reúnem os membros dos vários movimentos que fazem parte da entidade.

Em 2013 o encontro decorreu em Coimbra, e debateu o tema “Cultura do Encontro”. “Recolocar o homem no centro” foi o tema do encontro que decorreu no Porto, em 2015. No ano seguinte, em Évora, o tema foi “Nada nos é indiferente”. Já em 2017, “Este é o tempo” foi o mote para o encontro nacional, em Viseu.

Desde 2019 que os encontros nacionais foram denominados “Praça Central”, primeiro, em Santarém, sobre o tema “Prometo viver a vida, em pleno e até ao fim”; e, em 2021, a “Praça Central” decorreu em Almada e debateu o tema “A difícil arte da amizade social”.

A Praça Central deste ano ganha uma nova motivação, com a realização do Sínodo dos Bispos, com o Papa Francisco a pedir à Igreja uma reflexão alargada sobre a comunhão, participação e missão.