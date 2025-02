Igreja alerta para aumento de “cultura de violência” no namoro

Na mensagem para assinalar o Dia dos Namorados, que se celebra esta sexta-feira, a Igreja Católica chama à atenção para o aumento da cultura de violência no namoro.

“Existem ‘namoros’ falsos ou vazios porque não têm o mistério do amor como conteúdo. Há ‘namoros’ que são uma sedução para levar à escravatura, afirmações de poder com objetivos de falsa grandeza pessoal. Entretanto, progressivamente, foi aumentando uma cultura de violência. Há uma contradição inaceitável em alguns jovens namorados que aceitem a violência no seu relacionamento como um dado cultural próprio da atualidade”, lê-se na mensagem da Comissão Episcopal do Laicado e Família (CELF).