Papa internado. Cardeal Tolentino Mendonça substitui Francisco na missa de domingo

O Papa está em instalações do 10.º piso da clínica Gemelli, onde, de resto, já esteve internado.a última vez, foi ha cerca de um ano, devido, já, a problemas respiratórios.

Outra das passagens de Francisco pelo "hospital dos Papas" aconteceu em junho de 2023, quando foi operado aos intestinos, antes, ainda, de viajar para Lisboa, para a Jornada Mundial da Juventude.

Encontro do Papa com artistas cancelado

Na sequência do internamento do Papa, a agenda de Francisco foi cancelada nos próximos três dias, a começar com a audiência do Jubileu deste sábado.

Em comunicado, o Vaticano adianta que "a Santa Missa de domingo, por ocasião do Jubileu dos Artistas e do Mundo da Cultura", será presidida pelo "cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação", enquanto que o encontro com os artistas, previsto para segunda-feira na Cinecittà, "foi cancelado devido à impossibilidade de presença do Papa".