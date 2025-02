Presidente da República condecora padre António Cartageno com Ordem Militar de Sant’Iago da Espada

O Presidente da República condecorou esta quinta-feira o padre António Cartageno com a Ordem Militar de Sant’Iago da Espada pelo trabalho ao serviço da Igreja no âmbito da música litúrgica, numa cerimónia no Palácio de Belém, em Lisboa.

“A música é um símbolo fundamental, um instrumento de paz, de concórdia, de tolerância, de congregação, de construção do espírito comunitário. Aqui se condecora, hoje, o mérito de uma vida ao serviço da comunidade nas circunstâncias mais difíceis, ano após ano, década após década”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, informa o jornal Notícias de Beja.

Na cerimónia, em que foram homenageadas outras personalidades, o chefe de Estado referiu que a “pátria é feita todos os dias e é feita por milhões de compatriotas” e que, não sendo possível condecorar todos, “é possível escolher símbolos, escolher alguém, que em algum momento, representou todos” nos “mais variados domínios”.

A ordem Militar de Sant’Iago da Espada, atribuída ao padre António Cartageno, destina-se a distinguir o mérito literário, científico e artístico.

Em 2022, o Papa Francisco nomeou o cónego “Capelão de Sua Santidade” com o título de monsenhor, como reconhecimento do seu trabalho “como compositor no campo da música litúrgica e sacra”.

A nomeação surgiu depois de D. João Marcos, bispo de Beja naquela altura, ter solicitado ao pontífice que reconhecesse o empenho do padre António Cartageno na “recolha e tratamento da música religiosa alentejana”.

Nesse ano, o padre António Cartageno celebrou no dia 3 de dezembro as bodas de ouro sacerdotais.