"Otimismo" sobre saúde do Papa. Febre baixou durante a noite

Há "otimismo" em relação ao estado de saúde do Papa que foi internado no hospital, devido a infeção respiratória.

De acordo com uma fonte do Vaticano, citada pela agência de notícias italiana ANSA, um novo tratamento já fez com que a febre de Francisco baixasse durante a noite.

Ainda de acordo com a mesma fonte, o Santo Padre passou bem a noite.

Após o agravamento da bronquite nos últimos dias, o Papa realizou exames especializados na Clínica Gemelli “e iniciou a terapia farmacológica hospitalar”, adiantou a Santa Sé na sexta-feira.

Os primeiros exames realizados diagnosticaram uma “infeção do trato respiratório”.

Na sequência do internamento do Papa, a agenda de Francisco foi cancelada nos próximos três dias, a começar com a audiência do Jubileu deste sábado.