Papa Francisco obrigado a “repouso absoluto”, mas está a recuperar

De acordo com a Santa Sé , os médicos da Clínica Gemelli confirmaram "a infeção das vias respiratórias" , e o tratamento foi "ligeiramente modificado" ao longo deste sábado "com base noutras descobertas microbiológicas" , registando-se a “melhoria de alguns valores” depois de não apresentar "episódios febris" durante a noite de sexta para sábado.

O Papa Francisco está obrigado a "repouso absoluto". Internado desde sexta-feira no hospital Gemelli devido a uma bronquite, Francisco “descansou a noite toda” mas, segundo a informação mais recente do Vaticano este sábado, não vai conduzir a oração do Angelus de domingo.

Segundo o comunicado, o Papa tem sido informado das “muitas mensagens de proximidade e carinho recebidas e expressou a sua gratidão, pedindo-nos que continuemos a rezar por ele”.

Na atualização realizada na manhã deste sábado, o Vaticano indicou "otimismo" em relação ao estado de saúde do Papa, indicando que Francisco "tomou café da manhã e leu alguns jornais".

O Papa Francisco foi internado esta sexta-feira após o agravamento de uma bronquite nos últimos dias. O Santo Padre está no 10.º piso da Clínica Gemelli, onde já esteve internado. A última vez foi há cerca de um ano, também devido a problemas respiratórios.

Outra das passagens de Francisco pelo "hospital dos Papas" aconteceu em junho de 2023, quando foi operado aos intestinos, antes, ainda, de viajar para Lisboa, para a Jornada Mundial da Juventude.

O internamento obrigou ao cancelamento da agenda do Papa durante três dias, incluindo a audiência do Jubileu deste sábado. Já "a Santa Missa de domingo, por ocasião do Jubileu dos Artistas e do Mundo da Cultura", que ia ser presidida pelo Santo Padre, vai ser presidida pelo "cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação".

