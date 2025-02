Papa nomeia irmã Raffaella Petrini como governadora. É a primeira mulher no cargo

O Papa nomeou este sábado a irmã Raffaella Petrini como presidente da Comissão Pontifícia para o Estado da Cidade do Vaticano e do Governatorato do Estado, anunciou o Vaticano.

A religiosa vai iniciar funções a 1 de março, sendo a primeira mulher a exercer estas funções, tradicionalmente confiadas a um cardeal.

A irmã Raffaella Petrini vai ser a próxima governadora do Estado da Cidade do Vaticano, tornando-se assim a primeira mulher a ocupar o cargo.

O Governatorato era presidido, até agora, pelo cardeal D. Fernando Vérgez Alzaga, que completa 80 anos a 1 de março, cessando funções.

Segundo a Lei Fundamental do Estado da Cidade do Vaticano, atualizada por Francisco a 13 de maio de 2023, a função legislativa é exercida pela Comissão Pontifícia, “composta por cardeais, incluindo o presidente, e por outros membros, nomeados pelo Sumo Pontífice por um período de cinco anos”.

A legislação prevê que, “em caso de ausência ou impedimento do presidente, a Comissão Pontifícia é presidida pelo primeiro dos cardeais membros com maior antiguidade em termos de nomeação e depois de idade”.

A presidente da Comissão Pontifícia é, por inerência, presidente de governo, pelo que “exerce a função executiva em conformidade com as leis e outras disposições regulamentares”.

O Estado da Cidade do Vaticano “assegura a independência absoluta e visível da Santa Sé para o cumprimento da sua alta missão no mundo e garante a sua soberania inquestionável também no domínio internacional”.

A irmã Raffaella Petrini era secretária-geral do Governatorato desde novembro de 2021.

A religiosa das Irmãs Franciscanas da Eucaristia nasceu em Roma, a 15 de janeiro de 1969; licenciou-se em Ciências Políticas na Universidade Livre Internacional Guido Carli e doutorou-se na Universidade Pontifícia de São Tomás de Aquino.

“O trabalho das mulheres na Cúria é algo que avançou lentamente e foi bem compreendido. Agora temos muitas. Por exemplo, para escolher os bispos: na comissão há três mulheres que escolhem os novos bispos. No Governatorato, a vice-governadora vai tornar-se governadora em março, é uma religiosa”, referiu Francisco numa entrevista ao programa ‘Che tempo che fa’, do canal Nove, na Itália, emitida a 20 de janeiro.

A 6 de janeiro, o Papa nomeara a irmã Simona Brambilla, das Missionárias da Consolata, como nova prefeita do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, anunciou o Vaticano.

A religiosa tornou-se assim a primeira mulher a liderar um organismo da Cúria Romana.