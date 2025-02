Associação "Companheiro" inaugura novas instalações

A Associação "Companheiro", fundada pelo padre Dâmaso Lambers tem novas instalações em Lisboa.

O novo equipamento na Travessa da Granja, em Benfica acolhe e promove a inserção social de pessoas que enfrentam ou enfrentaram problemas com a justiça.

A nova residência masculina contou com um investimento municipal de um milhão e 700 mil euros. Tem capacidade para 29 camas para ex-reclusos, com espaços de formação e serviços de apoio social, jurídico e psicológico.

José Brites, diretor executivo e vice-presidente da Associação "Companheiro" lembra, em declarações à Renascença que a instituição “tem várias valências com respostas sociais, com uma cantina social que serve cerca de 100 refeições diárias”, entre outras para sublinhar a importância deste novo espaço.

O responsável admite que as instalações que a Associação tinha desde 1987, era “um espaço com características mais humildes, eram uns pavilhões pré-fabricados”.

O diretor executivo de “Companheiro” assinala que “agora finalmente estão criadas as condições mais favoráveis para a prática da reinserção social”. “A nível do serviço social, a nível da intervenção clínica e psicológica, a nível dos direitos e deveres fundamentais, da formação profissional, precisávamos na realidade de um espaço que nos pudesse dar esse tipo de cobertura, porque tínhamos uma sede que era em Carnide, tínhamos um equipamento social que era em Benfica, com condições muito precárias, e portanto, precisávamos de novas condições”, refere.

Na cerimónia de inauguração, na quinta-feira, que contou com a presença do Presidente da República; a bênção do novo espaço esteve a cargo do patriarca de Lisboa, D. Rui Valério.