Papa Francisco em condição estável continua tratamentos

O Papa Francisco está estável e a continuar os tratamentos indicados pelos médicos da Clinica Gemelli, anunciou o Vaticano este domingo à tarde. O Santo Padre foi internado na sexta-feira, devido a uma bronquite que piorou ao longo da semana.

Segundo a informação enviada pela Santa Sé, "as condições clínicas estão estacionárias e o processo diagnóstico e terapêutico prescrito pela equipa médica continua". Francisco "recebeu a Eucaristia e acompanhou a Santa Missa pela televisão" durante a manhã, e "alternou a leitura com o descanso" de tarde.

Esta manhã, o porta-voz do Vaticano afirmou que o Papa "dormiu bem" e que tomou o pequeno-almoço habitual, e que continuavam os tratamentos para a infeção respiratória que o levou a ser internado.

No sábado, a Santa Sé anunciou que o Papa Francisco está obrigado a "repouso absoluto". Internado desde sexta-feira no hospital Gemelli devido a uma bronquite, os médicos confirmaram "a infeção das vias respiratórias", e o tratamento do Santo Padre foi "ligeiramente modificado" ao longo deste sábado "com base noutras descobertas microbiológicas", registando-se a “melhoria de alguns valores”.

Este domingo, o Papa pediu aos artistas e pessoas de cultura que sejam "testemunhas da visão revolucionária das Bem-Aventuranças", através de um texto lido por D. Tolentino Mendonça, na missa do Jubileu dos Artistas e do Mundo da Cultura.