Patriarca envia mensagem de melhoras ao Papa Francisco

O Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, enviou este domingo uma mensagem ao Papa Francisco, desejando-lhe as melhoras e agradecendo-lhe, também, pelo novo bispo auxiliar de Lisboa, que vai ser ordenado esta tarde, na Igreja do Mosteiro de São Vicente, em Lisboa.

“O Santo Padre vai estar por um duplo motivo presente na nossa celebração e na nossa oração, desta tarde, aqui no Patriarcado de Lisboa. Vamos rezar pelo Santo Padre, pelas melhoras do seu estado de saúde. Neste sentido, enviei-lhe há poucas horas um telegrama em nome do Patriarcado de Lisboa para, ao mesmo tempo, lhe agradecer a dádiva de um novo bispo auxiliar e, por outro lado, para lhe manifestar o nosso empenho em rezar pelas suas rápidas melhoras”, disse aos jornalistas, no início da celebração.

“Neste momento de celebração, quero dirigir a Deus as minhas orações, assim como as de todos os diocesanos do Patriarcado de Lisboa, pela saúde de Vossa Santidade. Fazemos votos de rápida recuperação e suplicamos a Nossa Senhora de Fátima e a São Vicente, Mártir, que sejam o Vosso refúgio e consolação neste momento de maior dificuldade”, escreveu D. Rui Valério, na mensagem entretanto publicada no site do Patriarcado de Lisboa.