Papa estável e sem febre, agradece "mensagens de carinho"

O Papa Francisco está estável e não tem febre, de acordo com o boletim clínico divulgado esta segunda-feira ao final da tarde.

Saúde do Papa

De acordo com o Vaticano, Francisco ficou "comovido com as numerosas mensagens de carinho e de proximidade" que tem recebido nos últimos dias.

O Papa agradece "a quantos se encontram atualmente internados no hospital, pelo carinho e amor que expressam através dos desenhos e mensagens de bons votos".

Francisco reza pelos doentes "pede que rezem por ele", conclui a mensagem do Vaticano.