Passo-a-Rezar. Rede de oração faz 15 anos e anuncia nova proposta

O Passo-a-aRezar, plataforma de oração, ligada à Companhia de Jesus, está a celebrar esta segunda-feira 15 anos e anuncia uma nova proposta: o "Passo-a-Rezar em Família".Estará disponível aos domingos com o objetivo de por avós, pais e netos a rezar juntos.

O Passo-a-Rezar em Família surge como resposta ao desafio de algumas famílias que gostariam de ter mais subsídios de oração para ajudar as crianças e os adolescentes a crescer na fé e propostas atrativas que os despertem para a amizade com Jesus.

De acordo com um comunicado da equipa do Passo-a-Rezar, “o Passo-a-Rezar em Família conta com a colaboração do Rezandovoy, projeto irmão do Passo-a-Rezar, desenvolvido pelo Grupo de Comunicação Loyola, em Espanha. As propostas de oração são elaboradas tendo como referência a versão espanhola do Rezandovoy Infantil, traduzida e adaptada à realidade portuguesa”.

De acordo com o padre António Sant’Ana, o Passo-a-Rezar em Família é destinado a “Pais, filhos, avós”, que todos os domingos passam a ter “uma nova proposta de oração para se rezar em família”. “E, além disso, todos os sábados, a partir de março, poderá também encontrar uma proposta de oração. O ‘Passo-a-Rezar’ passa a estar disponível todos os dias da semana”, refere ainda o sacerdote na informação enviada à Renascença.

O responsável explica que “a iniciativa surge como resposta ao desafio de algumas famílias que gostariam de ter mais subsídios de oração para ajudar as crianças e os adolescentes a crescer na fé e propostas atrativas que os despertem para a amizade com Jesus”. A nova proposta de oração é lançada no próximo domingo, dia 23; “o primeiro domingo após o aniversário” do Passo-a-Rezar, que se celebra esta segunda-feira.

“O Passo-a-Rezar faz 15 anos! Quinze anos que o confirmam como uma marca na oração diária de milhares de pessoas. É também uma referência nas propostas de oração pessoal, que podem ser utilizadas em diferentes circunstâncias e pelas mais variadas intenções”, assinala o comunicado

O

Passo-a-Rezar em números

De acordo com a equipa do Passo-a-Rezar, no final de janeiro, cerca de 16 mil pessoas rezavam com a aplicação do Passo-a-Rezar, disponível para Android e iOS. Oito mil ouviam através do site. Todos os dias, perto de seis mil pessoas recebem a proposta de oração diária no seu email. As redes sociais somam milhares de seguidores: mais de 59 mil no Facebook, 6 mil no Instagram e perto de 2 mil e 500 no Youtube.

“O sucesso do Passo-a-Rezar deve-se à colaboração de mais de cem voluntários, que, com muito entusiasmo e em estreita articulação com a equipa de coordenação, afeta à Rede Mundial de Oração do Papa – Portugal, dão vida ao projeto. Esta grande equipa de voluntários inclui as pessoas que escrevem os textos, as que lhes dão voz, as que escolhem as músicas e as que selecionam as imagens e frases para as redes sociais”, sublinha o comunicado.