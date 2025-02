Igreja. Rede Sinodal e UCP vão estudar a aplicação do Sínodo dos Bispos

A Rede Sinodal em Portugal e o Centro de Investigação em Teologia e Estudos de Religião (CITER) da Universidade Católica Portuguesa (UCP) fizeram uma parceria de colaboração que abre caminho a um estudo a ser realizado pela Equipa de Trabalho “Igreja Católica e Sinodalidade em Portugal”.

“É nesse espírito que a Rede Sinodal em Portugal e o Centro de Investigação em Teologia e Estudos de Religião (CITER) da Universidade Católica Portuguesa (UCP) decidiram colaborar com vista ao desenvolvimento de um estudo sobre o processo de aplicação das conclusões do Sínodo”, lê-se numa nota enviada à Agência ECCLESIA.

Desde a publicação do Documento Final do Sínodo em outubro de 2024 e a sua confirmação pelo Papa Francisco que teve inicio o processo de receção e aplicação das conclusões do Sínodo que decorreu entre 2021 e 2024.

“Será, assim, constituída a equipa de trabalho “Igreja Católica e Sinodalidade em Portugal” que numa primeira fase, neste ano de 2025, fará uma análise compreensiva dos materiais recolhidos e criados pela Rede Sinodal”, acrescenta.

Estudar o envolvimento das comunidades e de todo o Povo de Deus na receção das conclusões do Sínodo em Portugal é o principal objetivo desta parceria e do estudo que se seguirá.

Esta parceria é um dos vetores de trabalho da Rede Sinodal em Portugal que desde finais de 2024 está a realizar a iniciativa “No coração da esperança” com entrevistas em vídeo a várias personalidades, com publicação no YouTube e que refletem sobre o Documento Final do Sínodo e a sua aplicação.

No âmbito desta iniciativa foram já entrevistados Tomás Halik, sacerdote e teólogo, João Duque, leigo, teólogo e pró-Reitor da UCP e Sérgio Leal, sacerdote e especialista em sinodalidade.