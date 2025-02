Papa cancela agenda até ao fim de semana

A agenda do Papa para o fim de semana foi cancelada, informou o Vaticano esta terça-feira.

Numa declaração à qual a Renascença teve acesso, o Vaticano informa que "devido às condições de saúde" de Francisco, a Audiência Jubilar, deste sábado, 22 de fevereiro, está cancelada.

Já no dia 23, domingo, a celebração da Santa Missa por ocasião do Jubileu dos Diáconos, na Basílica de São Pedro, será presidida pelo arcebispo Rino Fisichella, o pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, em substituição do Papa.

O Santo Padre, de 88 anos, está internado no Hospital Gemelli, devido a uma infeção respiratória.

O porta-voz do Vaticano confirma que o Papa passou bem a noite e tomou o pequeno-almoço esta manhã. O tratamento, reajustado esta segunda-feira, prossegue.

Haverá uma nova atualização do estado de saúde de Francisco esta terça-feira à tarde, pelas 18h00.

O Sumo Pontífice é descrito como "de bom humor" pelos seus próximos e, além do descanso necessário, não descuida dos seus hábitos: Esta segunda-feira à noite, por exemplo, na hora do jantar, não deixou de telefonar para a paróquia da Sagrada Família em Gaza, como faz diariamente há meses, para fazer sentir a sua proximidade à comunidade católica presente na Faixa.

[Atualizado às 11h42]