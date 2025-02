Papa Francisco apresenta pneumonia bilateral e continua com "quadro complexo"

O Papa Francisco continua a apresentar um “quadro complexo” e as análises mostram o aparecimento de pneumonia em ambos os pulmões, que está a ser tratada.

Em atualização do boletim médico do Santo Padre, o Vaticano indica que uma TAC realizada na tarde desta terça-feira “demonstrou o aparecimento de pneumonia bilateral que exigiu tratamento farmacológico adicional”. A pneumonia bilateral, que afeta os dois pulmões, é considerada mais grave do que a pneumonia comum.

“Os exames laboratoriais, as radiografias de tórax e as condições clínicas do Santo Padre continuam a apresentar um quadro complexo”, refere o Vaticano, que indica que a infeção polimicrobiana - que exigiu o uso de terapia com antibiótico - “torna o tratamento terapêutico mais complexo”.

“Apesar disso, o Papa Francisco está de bom humor”, acrescenta o Vaticano.

O Papa Francisco recebeu na manhã desta terça-feira a eucaristia, e ao longo do dia alternou “descanso com a oração e a leitura de textos”.

“O Papa agradece a proximidade que sente neste momento e pede, com gratidão, que se continue a rezar por ele”, refere o comunicado.

Em declarações à Renascença, o infecciologista Jaime Nina explica que é uma "boa notícia" Francisco não estar a usar um ventilador para conseguir respirar.

"Aparentemente, não está no ventilador, está a respirar ar ambiente, provavelmente com um tubo com oxigénio, para que a quantidade de ar possa ser mais pequena, mas a quantidade de oxigénio usada seja semelhante a que seria se ele não tivesse problemas. Isso é uma parte fundamental", indica.

O especialista aponta que o passo seguinte é "ajudar as defesas do organismo", através de higiene respiratória.