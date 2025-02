Santuário de Fátima promove encontro de guias-intérpretes

De acordo com o Santuário, “o programa oferecerá aos participantes linhas de (re)interpretação do lugar, dos seus espaços e da sua vivência à luz do tempo jubilar que estamos a atravessar”.

“Ler, interpretar e experienciar Fátima em tempo jubilar” é o tema do 44.º Encontro de Guias-Intérpretes marcado para os dias 24 e 25 de fevereiro, na Casa de Retiros de Nossa Senhora do Carmo.

A abertura, no dia 24, será feita pelo padre Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário de Fátima, e por André Pereira, diretor do Departamento de Acolhimento e Pastoral, departamento do Santuário que organiza o encontro.

Segue-se a conferência “O turista e o peregrino: traços distintivos e horizontes de uma relação” por Maria Isabel Roque e um itinerário intitulado “Sinais de Esperança no Santuário: um itinerário teológico e contemplativo” por alguns espaços do Santuário, conduzido por André Pereira.

Depois da conferência “As celebrações do Ano Santo em Fátima: marcas no tempo e no espaço”, por Marco Daniel Duarte, terá lugar uma visita guiada à exposição temporária do Museu do Santuário de Fátima intitulada “Servir: a única pregação”.

O primeiro dia termina com um diálogo centrado no tema “O acolhimento no Santuário”, ao qual se seguirá a participação na missa das 18h30 do programa celebrativo do Santuário.

No dia 25 de fevereiro os participantes seguem em visitas guiadas ao Museu de Aveiro, à Igreja do Convento de São João Evangelista e à Catedral de Aveiro, sob coordenação do diretor do Museu de Aveiro, José António Christo, e ao Mosteiro de Arouca, sob coordenação de Angelina Soares Noites, responsável pelo Museu de Arte Sacra de Arouca.