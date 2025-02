Vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica vão processar o Estado belga

As vítimas de abusos sexuais dentro da Igreja Católica decidiram processar o Estado belga após a justiça ter encerrado na segunda-feira uma investigação aberta há quinze anos sobre estes crimes, divulgou esta terça-feira o jornal De Standaard.

"As vítimas devem ser tratadas de forma correta e conscienciosa. Isto está consagrado na lei", disse ao diário belga o advogado Walter Van Steenbrugge, que representa as vítimas que decidiram avançar com uma ação judicial contra o Estado belga.

Segundo o advogado, este princípio "não foi claramente respeitado na Operação Cálice", nome dado à investigação judicial sobre crimes sexuais cometidos por membros da Igreja Católica e o seu possível encobrimento por parte de líderes religiosos.

A investigação começou em junho de 2010 com buscas no arcebispado de Mechelen, na Catedral de St. Rumbold, na residência privada do cardeal Godfried Danneels, sob responsabilidade da comissão então presidida pelo pedopsiquiatra Peter Adriaenssens, que investigava a violência contra crianças na Igreja.

No entanto, o tribunal de Bruxelas declarou extinta a ação pública no processo relativo à Operação Cálice na segunda-feira, a pedido do Ministério Público e dos advogados das vítimas.