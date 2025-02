Papa enviou mensagem para a "Caminhada Pela Vida 25" em Portugal

O Papa Francisco “agradece de coração às associações que ajudam as famílias em dificuldade”, numa mensagem aos organizadores e participantes da ‘Caminhada pela Vida’ em Portugal, que se vai realizar em 13 cidades, no dia 29 de março.

“O Santo Padre agradece de coração às associações que ajudam as famílias em dificuldade, cuidando sobretudo das grávidas desamparadas e das crianças abandonadas, e encoraja quantos acompanham as mulheres marcadas pelo drama do aborto, para quem a Misericórdia de Deus é sempre um refúgio seguro e um sólido recomeço”, lê-se na mensagem assinada pelo substituto para os Assuntos Gerais da Secretaria de Estado do Vaticano, enviada esta quarta-feira à Agência Ecclesia, pela Federação Portuguesa pela Vida (FPV).

D. Edgar Pena Parra acrescenta que foi de Deus que receberam a vida “como dom” e, embora seja revestida duma dignidade que nem a doença faz definhar nem a velhice esmorecer, “precisa continuamente de ser amada, cuidada e protegida, desde a conceção à morte natural”.

O Papa Francisco enviou uma mensagem à organização e aos participantes da Caminhada Pela Vida 25′ que se vai realizar no dia 29 de março, um sábado, a partir das 15h00, em 13 cidades portuguesas: Aveiro; Beja; Braga; Coimbra; Évora; Faro; Funchal; Guarda; Lamego; Lisboa; Porto; Viseu e Santarém.

Na mensagem, o Papa Francisco, ao saudar os coordenadores e promotores da Caminhada pela Vida, “felicita todos os que participam”, e destaca os casais que “acolheram com alegria a vocação ao matrimónio”, e assumiram com responsabilidade ser “herdeiros do dom da vida, vencendo a superficialidade do egocentrismo e consolidando o seu lar na fiel entrega de si mesmos”.

“Com Deus, se encontram as melhores e mais completas respostas aos desafios quotidianos, o Santo Padre deseja que cada núcleo familiar se mantenha unido pela oração e pelo afeto, procurando cooperar com o Senhor da vida”, acrescenta o substituto para os Assuntos Gerais da Secretaria de Estado do Vaticano, D. Edgar Pena Parra.

A "Caminhada Pela Vida" surgiu em Portugal, em 1998, por ocasião do primeiro referendo do aborto, e, em 2012, a Federação Portuguesa pela Vida tomou a decisão de a realizar anualmente, procurando alertar para a importância da defesa da vida, desde a conceção até à morte natural.

Da ‘Caminhada pela Vida’ nasceu a Iniciativa Europeia ‘One of Us’, a Iniciativa Legislativa de Cidadão ‘Pelo Direito a Nascer’ e a petição ‘Toda a Vida tem Dignidade’.