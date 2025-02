Papa Francisco. Análises mostram "ligeira melhoria"

O estado de saúde do Papa Francisco continua estável e as análises apresentaram uma "ligeira melhoria", indicou esta quarta-feira o Vaticano, num comunicado divulgado ao final da tarde.

"As condições clínicas do Santo Padre apresentam-se estacionárias. As análises ao sangue, avaliadas pela equipa médica, demonstram uma ligeira melhoria, principalmente nos índices inflamatórios, refere a mensagem da Santa Sé.

Após o pequeno almoço, o Papa "leu alguns jornais e depois dedicou-se ao trabalho com os seus colaboradores mais próximos".

Antes do almoço foi celebrada a eucaristia. Depois, recebeu a visita da primeira-ministra italiana e conversou com Giorgia Meloni durante 20 minutos.