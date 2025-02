Patriarca de Lisboa pede orações pelo Papa em carta dirigida às paróquias e comunidades

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, pede orações pelo Papa Francisco numa carta dirigida à diocese de Lisboa.

No texto, o patriarca começa por aludir ao momento de "saúde frágil" do Papa Francisco e pede a "todos os diocesanos do Patriarcado de Lisboa que nas suas orações pessoais tenham o Santo Padre presente".

"Nos momentos habituais de oração que já acontecem nas paróquias e comunidades - como exposições do Santíssimo Sacramento, orações do Terço do Rosário, etc. - façam-se preces especiais pelo Papa", sublinha.

O patriarca pede também "a todos os sacerdotes que, nas celebrações da Santa Missa, na Oração universal acrescentem uma intenção pela saúde do Santo Padre".

D. Rui Valério deixa mesmo uma proposta de oração aos celebrantes: "Pelo Papa Francisco, Pastor da Igreja Universal, para que seja fortalecido e consolado neste momento de fragilidade, e possa retomar as suas anteriores ocupações, oremos, irmãos".

O Patriarca termina a sua carta referindo que "neste ano jubilar, dedicado ao tema da esperança, continuamos firmes a peregrinação da fé, fortalecidos pelo testemunho dedicado do nosso Papa Francisco".