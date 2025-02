Santuário de Fátima convida peregrinos a rezar pela recuperação do Papa Francisco

O Santuário de Fátima convidou os peregrinos a rezar “explicitamente pela recuperação” do Papa Francisco, no hospital desde sexta-feira, e informa que inseriu também “na Oração Universal de cada missa do programa oficial” uma prece por esta intenção.

“Dada a recente evolução do estado da saúde do Papa Francisco nos últimos dias, o Santuário convida, agora, os peregrinos a orar explicitamente pela recuperação do Sucessor de Pedro”, informa o santuário mariano português.

O Papa Francisco “na sequência da exacerbação da bronquite”, e após “exames especializados”, foi internado e “iniciou uma terapia medicamentosa hospitalar”, na sexta-feira, dia 14 de fevereiro, no Hospital Gemelli, de Roma.

Esta terça-feira, dia 18 de fevereiro, o Vaticano anunciou que o Papa, internado há cinco dias, vai estar ausente das próximas celebrações, como a audiência pública desta quarta-feira e o Jubileu dos Diáconos, entre sábado e domingo, numa nota enviada aos jornalistas.

O Santuário de Fátima, a partir de hoje, inseriu também na Oração Universal de cada missa do programa oficial uma prece específica “pela recuperação” do Papa Francisco.

“Pelo Santo Padre Francisco, para que, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e dos Santos Pastorinhos, o Senhor lhe permita recuperar a saúde e retomar as anteriores ocupações do ministério que lhe foi confiado”, é a intenção particular que vai ser assumida em todas as celebrações pelo sacerdote que preside à Eucaristia.

No Santuário de Fátima reza-se “diariamente pelo Santo Padre, conforme foi pedido por Nossa Senhora aos Pastorinhos”, nas aparições de 1917, na Cova da Iria.

O Papa Francisco esteve no Santuário de Fátima nos dias 12 e 13 de maio de 2017, na celebração do Centenário das Aparições, onde presidiu à canonização dos Santos Francisco e Jacinta Marto, e, em 2023, no contexto da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), no dia 5 de agosto.

O porta-voz do Vaticano disse aos jornalistas que o Papa passou uma “noite traquila” e, como habitualmente, começou o dia com o pequeno-almoço e a “leitura de alguns jornais”.

Matteo Bruni precisou que Francisco respira de forma autónoma e segue as indicações de “repouso absoluto”.

Francisco está no 10.º andar do Hospital Universitário Agostino Gemelli que o recebeu anteriormente, bem como a São João Paulo II, em sete ocasiões, a última das quais em 2005, pouco antes da sua morte, a 2 de abril.

Nas últimas intervenções públicas, o Papa abdicara das leituras dos textos que tinha preparado, assumindo dificuldades respiratórias.