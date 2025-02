Cantina social da Cáritas de Braga serviu mais de 29 mil refeições em 2024

A Cáritas de Braga serviu 29.211 refeições na cantina social em 2024, tendo ainda entregado 363 cabazes alimentares, foi anunciado esta sexta-feira.

Em comunicado de balanço da sua atividade em 2024, a Cáritas de Braga, que no sábado comemora 76 anos, acrescenta que também atribuiu apoios monetários de cerca de 32 mil euros para apoiar famílias com despesas de habitação, alimentação, saúde, educação, mobilidade e outras necessidades.

No último ano, o serviço de atendimento social da Cáritas de Braga recebeu 1.540 pessoas, das quais 874 foram novos casos de pedidos de ajuda.

"A instituição conseguiu dar resposta a 1.013 pessoas das 1.540 atendidas por este serviço", sublinha.

Por outro lado, a estrutura de acolhimento temporário para migrantes acompanhou 49 pessoas, oriundas sobretudo de Marrocos, Senegal, Angola, Gâmbia e Argélia.

"O objetivo principal é assegurar as necessidades básicas à vida diária, mas também a projeção do cidadão no futuro, num país que não conhece. As questões ligadas à cultura e à comunicação são, sem dúvida, as principais dificuldades", refere Patrícia Ferreira, responsável da estrutura.

Em 2024, a Cáritas de Braga desenvolveu um projeto de inclusão social de crianças, jovens e familiares de minorias étnicas, migrantes e populações em situação de exclusão social, que envolveu 180 participantes e teve "impacto positivo" em 35 crianças e jovens, que conseguiram transitar de ano.

O projeto registou ainda oito casos de sucesso ao nível da integração profissional.

No âmbito da empregabilidade, a instituição ajudou na colocação profissional de 29 pessoas, através do programa Incorpora, que se destina a pessoas com deficiência, jovens com necessidades especiais, desempregados de longa duração, maiores de 45 anos, pessoas com doença mental, famílias monoparentais, pessoas privadas de liberdade, migrantes, refugiados, vítimas de violência doméstica e pessoas em recuperação de comportamentos aditivos. .

Em 2024, o Centro de Acolhimento de Emergência da Cáritas recebeu 219 pessoas vítimas de violência doméstica, entre 144 adultos e 75 dependentes.

No Espaço Igual, realizou 1.485 atendimentos a vítimas de violência doméstica, acompanhando 182 pessoas, tendo ainda prestado acompanhamento psicológico a 94 crianças e jovens vítimas.

A Cáritas de Braga vai construir um novo centro de acolhimento de emergência para vítimas de violência doméstica, num investimento global de cerca de 960 mil euros, comparticipado através do Plano de Recuperação e Resiliência. A instituição terá de entrar com 248 mil euros.

"Não é apenas um espaço físico, mas um refúgio para recomeços, onde cada pessoa pode encontrar a segurança e o apoio necessários para construir um futuro livre de medo. Será uma resposta diferenciadora na região", refere o presidente da Cáritas de Braga, João Nogueira, sublinhando que "o maior presente que a instituição pode receber neste 76.º aniversário é o contributo da comunidade para a execução deste projeto".