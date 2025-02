Papa não corre perigo de vida, mas vai continuar internado pelo menos mais uma semana

O Papa consegue levantar-se da cama e sentar-se na cadeira para trabalhar. Ao nível alimentar, mantém o apetite, foi relatado.

O médico Sergio Alfieri esclarece que o Papa não tem sépsis, uma condição potencialmente fatal quando um corpo responde a uma infeção, mas há sempre o risco de a infeção se espalhar.

Os médicos sublinham que o Papa faz questão que o seu estado de saúde seja revelado ao mundo, "sem esconder nada", e pedem que a comunicação social só divulgue informação oficial e não "notícias falsas".

Não serão divulgadas imagens de Francisco no hospital por respeito pela sua privacidade e caberá ao Papa decidir se vai presidir à celebração do Angelus, no domingo, de acordo com os especialistas da Clínica Gemelli.