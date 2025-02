"Para que serve a tua vida?". Faiths Night Out regressa a Lisboa com "testemunhos de fé provocatórios"

Aberto a pessoas de todos os credos e também ateus, este sábado há mais uma edição do Faiths Night Out (FNO) no Centro de Congressos de Lisboa para ouvir e pensar sobre “testemunhos de fé provocatórios”.

Na oitava edição, este evento organizado anualmente pelas Equipas de Jovens de Nossa Senhora funciona num modelo “ted talk”: cada orador dispõe de dez minutos para contar de que forma a fé impacta a sua vida e pode ser fonte de inspiração.

Este ano, os oito convidados vão andar de volta do tema “Para que serve a tua Vida?” – tudo com o objetivo de “deixar a plateia a pensar”.

“São sempre oradores que vêm com muita originalidade, com testemunhos muito simples de fé, mas muito genuínos também. Se estivermos com um coração genuíno e bem preparado, podemos sair dali com várias perguntas como ‘para que tem servido a minha vida?’ ou ‘para onde é que eu tenho usado os meus talentos?’”, assinala à Renascença, Francisca Carolino, uma das organizadoras.

Este ano “não vai ser exceção” no que toca à diversidade e à “vontade de levar o FNO a todos” e o painel de oradores convidados conta com Khalid Jamal, muçulmano e especialista em jornalismo, tradições religiosas e diálogo inter-religioso.