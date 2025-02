Pastoral Universitária de Lisboa promove ciclo de conversas sobre a esperança

A Pastoral Universitária do Patriarcado de Lisboa vai promover um ciclo de conversas sobre a esperança para professores e investigadores.

A iniciativa denominada “Creio na Universidade” surge em contexto de Ano Jubilar da Esperança, convocado pelo Papa Francisco, e contempla seis sessões mensais com o contributo de “personalidades relevantes do mundo académico, em conversas sobre a Esperança nas respetivas áreas do saber”.

Em comunicado, é explicado que “com a finalidade de marcar a vivência do Jubileu, a Pastoral Universitária do Patriarcado de Lisboa convidou 12 personalidades, na sua esmagadora maioria figuras de relevo no contexto do Ensino Superior e da investigação científica em Portugal, para conversas abertas sobre a Esperança”.

“Creio na Universidade” arranca em fevereiro e vai prolongar-se até setembro. É uma proposta dirigida especialmente aos docentes e aos investigadores das universidades e politécnicos de Lisboa.