Notícias sobre a renúncia do Papa são “inúteis especulações”, diz o cardeal Pietro Parolin

O cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, afirmou que a única coisa que importa é a “saúde do Santo Padre” e a “sua recuperação”, considerando as referências a uma possível renúncia “inúteis especulações”.

“Parecem-me todas inúteis especulações”, disse o cardeal Pietro Parolin em declarações ao jornal italiano ‘Corriere della Sera’, citadas pelo portal de notícias do Vaticano ‘Vatican News’, acrescentando que o pensamento está na saúde do Papa, “na sua recuperação, no seu retorno ao Vaticano”

“Essas são as únicas coisas que importam”, afirmou.

Questionado sobre a possibilidade de estarem a ser divulgadas notícias falsas e “boatos” em torno da saúde do Papa, o cardeal Pietro Parolin afirma que não tem conhecimento da “existência de manobras desse tipo” e procura “estar distante delas”.

“Acho bastante normal que, nestas situações, se possam difundir boatos descontrolados ou que seja feito algum comentário inapropriado: certamente não é a primeira vez que isso acontece. Não creio, porém, que exista algum movimento em particular, e não ouvi nada parecido até agora”, afirmou.

O cardeal Pietro Parolin manifestou ao Papa a sua disponibilidade para estar com Francisco, no hospital Gemelli, mas “até agora não houve necessidade”.

“É melhor que ele permaneça protegido e receba o mínimo de visitas possível, para poder descansar e assim tornar mais eficazes as terapias a que está submetido. Graças a Deus, as notícias que chegam do Gemelli são animadoras”, acrescentou.