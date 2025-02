O Papa vai ou não renunciar?

A hipótese da renúncia dos Papa tem sido aflorada nestes dias, não só entre os jornalistas, mas também entre os cardeais. A questão assume agora novos contornos, considerando a situação crítica de saúde e eventuais complicações do pontífice, relacionadas com a dupla pneumonia e intensa medicação a que é submetido.

“Agora pensamos na saúde do Santo Padre, na sua recuperação, no seu regresso ao Vaticano, são as únicas coisas que importam”, afirmou o Secretário de Estado do Vaticano. “Sinceramente, não sei se há manobras desse tipo e tento, em todo caso, ficar de fora. Por outro lado, acho bastante normal que nessas situações se espalhem boatos descontrolados ou que se faça algum comentário inapropriado: certamente não é a primeira vez que isso acontece”, disse.

O actual decano do colégio cardinalício, cardeal Giovanni Battista Re, com 91 anos, reagiu de imediato e disse que não, que “o Papa não vai renunciar”.

Apesar de ainda não visto o Papa desde que foi hospitalizado, o cardeal Parolin, informou-o que está disponível para o encontrar no hospital, se julgar necessário, "mas até agora não houve necessidade". E acrescentou: “é melhor que ele permaneça protegido e tenha o mínimo de visitas possível, para poder descansar e assim tornar mais eficazes as terapias que está a fazer”.

Ao jornal La Nación, o cardeal argentino Víctor Manuel Fernández, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, também se manifestou contra a resignação.

“Não faz sentido que alguns grupos pressionem a favor de uma renúncia. Já fizeram isso várias vezes, nos últimos anos, mas esta decisão do Santo Padre, para ser válida, terá de ser completamente livre”. E, a propósito de especulações sobre um futuro Papa, Fernandez responde: “Não vejo um clima pré-conclave, não vejo mais conversas sobre um possível sucessor do que houve há um ano, ou seja, nada de especial.” Para o cardeal argentino e velho amigo de Bergoglio, “o mais importante é que o corpo do Papa possa reagir bem à terapia atual”.

O que tem dito Francisco

Sabemos, pelas palavras do próprio Papa, que desde a sua eleição, em 2013, assinou uma carta a dizer se demitiria no caso de ficar paralisado de modo permanente - carta que, pelo menos desde Paulo VI, os últimos Papas têm assinado.

Nas suas últimas entrevistas, Francisco reconheceu que não tencionava resignar, a não ser que surgisse algum problema grave de saúde e ficasse demasiado limitado para poder governar e conduzir a igreja. E que, nesse caso, faria um discernimento sobre o assunto.

A especulação tem dominado os média, ao ponto de a Santa Sé ter desmentido, nesta sexta-feira, 21 de fevereiro, uma notícia da Rai News 24 que falava de um encontro do Papa, com o cardeal Secretário de Estado Pietro Parolin e o cardeal Gianfranco Ghirlanda, este último famoso canonista e conhecedor dos procedimentos necessários para se avançar com a renúncia. Com rara veemência, o comunicado da Santa Sé não se fez esperar, desmentindo ter havido qualquer encontro desses dois cardeais com o Papa, no Hospital Gemellli.