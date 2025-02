Papa com diabetes por causa da medicação

Diariamente, pelas 7h00 de Portugal, o Vaticano divulga, através do Telegram, uma breve frase sobre o estado de saúde do Santo Padre.

Habitualmente, a fórmula usada refere que “passou bem a noite, levantou-se, tomou o pequeno-almoço num cadeirão…” A frase deste sábado, no entanto, é muito curta: “O Papa Francisco descansou bem”.

Entre os vaticanistas levanta-se a questão: será que permaneceu deitado? piorou de saúde?

Interrogado pelos jornalistas, o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, não adiantou mais nada à frase desta manhã. Nem uma só palavra.

Matteo Bruni remeteu eventuais detalhes para o boletim que será divulgado ao final do dia. A Sala de Imprensa confirma, no entanto, que o texto do Papa para o Angelus será distribuído, à semelhança do domingo passado, sem qualquer som nem imagem de Francisco.

Medicação aumentou a glicemia

Na conferência de imprensa que ontem decorreu no Hospital Gemelli, onde Francisco está internado há nove dias, o professor Sergio Alfieri, chefe da equipa médica, fez uma breve síntese em inglês sobre a situação do Papa. A transcrição das suas palavras acrescenta um dado ao que tinha referido em italiano.

“O dano não é muito extenso, mas é bilateral. Esse é o problema, ele só tem metade de um dos pulmões porque na juventude fez uma operação ao pulmão”, referiu.

O professor Alfieri afirmou que, neste momento, o Santo Padre toma uma grande quantidade de medicamentos para vírus, para bactérias e medicamentos para fungos.

“Este problema também lhe causou um aumento da glicemia. Ele não tem diabetes, mas nestas condições está diabético e, por isso, também está medicado para os diabetes”, afirmou, acrescentando que “além disso, também toma remédios para a sua doença pulmonar crónica, são muitos medicamentos…”