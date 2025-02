Papa Francisco “repousou bem” durante a noite

“O Papa Francisco repousou bem” - É esta a indicação deixada há minutos pela sala de imprensa da Santa Sé, referindo-se apenas ao descanso do Papa na última noite.

Francisco vai continuar internado durante, pelo menos, mais uma semana. Os médicos estão vigilantes porque o estado de saúde pode mudar a cada dia, sublinharam.

Em mensagem transmitida nas últimas horas, por telefone, ao secretário de Estado da Santa Sé, o secretário-geral da ONU sublinha a importância do Papa Francisco para a Igreja e para o mundo inteiro.

Neste contacto com o cardeal Pietro Parolin, António Guterres manifestou o desejo de uma recuperação rápida do estado de saúde do Papa.