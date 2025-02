Quadro clínico do Papa "é preocupante", diz pneumologista

"Temos de ter a ideia de que a pneumonia é uma das maiores causas de morte, exatamente nestas situações de indivíduos idosos e com doenças crónicas. Obviamente que, muitas vezes, estas situações resolvem-se, mas a própria idade e a condição do Papa oferecem situações de um elevado risco. Uma situação de uma pneumonia não controlada pode agravar-se e levar uma situação que, de facto, é preocupante. "

As transfusões são um dos sinais de que o estado de Francisco pode levantar preocupação. Em declarações à Renascença , o pneumologista António Morais considera que o quadro clínico do Papa é preocupante, dada também a sua idade e os problemas de saúde crónicos.

Estado crítico, segundo o Vaticano

"O estado de saúde do Papa Francisco continua crítico e, portanto, como foi explicado na véspera, o Papa não está fora de perigo", pode ler-se no comunicado enviado pelo Vaticano aos jornalistas sobre a saúde de Francisco na tarde de sábado. Foi necessário reforçar o oxigénio, depois de uma crise asmática, e foram feitas transfusões de sangue ao Papa.

Segundo fontes do Vaticano, Francisco não está entubado, mas reforçaram-lhe o fluxo de oxigénio.

"Esta manhã, o Papa Francisco apresentou uma crise respiratória asmática prolongada, que também exigiu a aplicação de oxigénio de alto fluxo", lê-se no documento. "Os exames de sangue também revelaram trombocitopenia, associada à anemia, o que exigiu a administração de transfusões de sangue."

As mesmas fontes explicaram que devido à trombocitopenia (redução do número de plaquetas no sangue) havia dificuldade na coagulação do sangue e, por isso, houve necessidade de transfusões.

O Papa Francisco "continua vigilante e passou o dia numa poltrona", mesmo "sofrendo mais do que ontem".

O Vaticano acrescenta que, "no momento, o prognóstico é reservado".