Dezenas de desenhos para o Papa Francisco

O Papa Francisco tem recebido dezenas de desenhos feitos por crianças, desde que foi internado há mais de uma semana, com uma bronquite. Este domingo à tarde, Matteo Bruni, diretor da sala de imprensa do Vaticano, apresentou aos jornalistas alguns trabalhos da autoria de alunos das escolas de Roma.

Num deles, por exemplo, o Papa é retratado a abrir a Porta Santa, representada com duas cartolinas dobráveis que permitem ler uma mensagem com votos de melhoras rápidas com a assinatura de 12 crianças. Noutro, podem ler-se 13 mensagens dirigidas ao Sumo Pontífice – numa delas: “Querido Papa, não vejo a hora em que volte a estar bem rapidamente. Estamos consigo. Gostamos muito de si”.