Estado de saúde "continua crítico". Papa tem insuficiência renal "controlada"

Resumo: o que se sabe até agora As análises mostram que Francisco tem uma insuficiência renal que, neste momento, está controlada

Estado de saúde do Papa "continua crítico", mas sem novas crises respiratórias

O Santo Padre passou uma “noite tranquila e descansou” de acordo com o comunicado do Vaticano desta manhã;

No sábado, o Papa viveu o dia mais delicado desde que está internado;

O estado de saúde do Papa foi considerado crítico, tendo sido referido pelo Vaticano que não está fora de perigo;

Ao longo de sábado, Francisco teve uma crise asmática e recebeu oxigénio de alto fluxo para combater a insuficiência respiratória;

Além do oxigénio, recebeu transfusões de sangue e passou o dia de sábado com dores;

Apesar do estado crítico, Francisco passou o sábado sentado numa poltrona;

Este é o segundo domingo em que o Papa Francisco não assume a leitura do Angelus. O estado de saúde do Papa "continua crítico", mas sem novas crises respiratórias, revelou o Vaticano este domingo à tarde. Em comunicado, a sala de imprensa adianta que o prognóstico permanece reservado, devido à "complexidade do quadro clínico" e à "espera necessária para que as terapias farmacológicas deem algum resultado". Ainda assim, Francisco continua vigilante e bem orientado. As análises revelam que houve um aumento do valor da hemoglobina, na sequência da transfusão de sangue realizada. “A trombocitopenia [número reduzido de plaquetas] permanece estável. No entanto, as análises sanguíneas mostram uma insuficiência renal em estado inicial, leve, que está atualmente controlada”, lê-se na nota que adianta, ainda, que o Papa continua a receber oxigénio de alto fluxo. Este domingo de manhã, revela o comunicado, Francisco participou na missa, no 10º andar do Hospital Gemelli, onde está internado.

No boletim da manhã, o Vaticano tinha esclarecido que Francisco permanecia em situação crítica, mas sem necessidade de ser entubado. Fontes do Vaticano confirmaram, este domingo de manhã, que o Papa estava a receber oxigénio "de alto fluxo" através de pequenos adaptadores nasais, devido à crise asmática de sábado. Papa Francisco teve "noite tranquila" e conseguiu repousar

O Papa passou uma "noite tranquila" e conseguiu repousar, foi inicialmente avançado este domingo de manhã pelo Vaticano. Diariamente, pelas 7h00 de Portugal, o Vaticano divulga, através do Telegram, uma breve frase sobre o estado de saúde de Francisco. A deste domingo dizia apenas que "a noite foi passada tranquilamente" e que "o Papa descansou". Francisco está hospitalizado na Clínica Gemelli, em Roma, há mais de uma semana. No sábado, viveu o dia mais delicado desde que está internado, tendo passado o dia com dores. As informações avançadas pelo Vaticano, nessa data, davam conta de que Francisco teve uma crise respiratória asmática e continuava "em estado crítico". Além disso, o comunicado do Vaticano informava que foi necessário reforçar o oxigénio e foram feitas transfusões de sangue ao Papa. Apesar do estado crítico, Francisco passou o sábado sentado numa poltrona.