O que é oxigénio de alto fluxo? Pneumologista António Morais explica

Ao longo do dia de sábado, o Papa Francisco apresentou uma crise respiratória, sendo assistido com oxigénio de alto fluxo para combater a insuficiência respiratória. Além do oxigénio, recebeu várias transfusões de sangue e passou o dia com dores.

De acordo com as fontes do Vaticano, o Santo Padre não teve mais nenhuma crise durante a noite nem necessitou de novas transfusões. Um cenário natural, diz o pneumologista.

“O doente que faz uma transfusão num dia, depois as coisas também não se pioram assim de um momento para o outro. Portanto, não parece que haja aqui qualquer informação que seja relevante”, declara.