Papa Francisco "confiante" com tratamentos necessários

O Papa Francisco continua “confiante” com o seu internamento na Policlínica Gemelli, ao realizar “os tratamentos necessários”, e também com o repouso que “faz parte da terapia”. No texto do Angelus - escrito há alguns dias mas revelado este domingo -, o Papa agradece de “coração aos médicos e aos profissionais de saúde do Hospital pela atenção” que lhe dispensam e “pela dedicação com que prestam o seu serviço aos doentes”.

O Angelus, que o Papa já escreveu há alguns dias, faz também uma referência ao dia de amanhã em que se assinala o terceiro aniversário da guerra “em larga escala contra a Ucrânia", uma "efeméride dolorosa e vergonhosa para toda a Humanidade”. O Papa recorda “todas as vítimas de todos os conflitos armados” e reforça os apelos à paz “na Palestina, em Israel e em todo o Oriente Médio, em Mianmar, no Kivu e no Sudão” .

O Papa assinalou, ainda, o jubileu dos Diáconos que se realizou “nestes dias no Vaticano”, saudando todos os participantes e agradecendo “aos Dicastérios para o Clero e para a Evangelização pela preparação deste evento”.

Francisco termina o Angelus - que, pela segunda semana consecutiva, é apenas escrito - com um agradecimento a todos os que rezam pela sua saúde. “Nestes dias recebi muitas mensagens de afeto e fiquei particularmente tocado com as cartas e os desenhos das crianças. Obrigada por essa proximidade e pelas orações de conforto que recebi do mundo inteiro. Confio todos à intercessão de Maria e peço que rezem por mim”, conclui.

Apesar da ausência do pontífice, na Praça de São Pedro, reuniram-se centenas de pessoas, com pequenos grupos em oração.