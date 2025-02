Papa Francisco: entenda o boletim clínico deste domingo

O Papa Francisco tem uma insuficiência renal leve, a juntar a uma pneumonia bilateral, revelou este domingo o Vaticano. À Renascença, Francisco Ferreira da Silva, diretor clínico do Hospital da Cruz Vermelha, explica que as complicações que têm surgido no estado de saúde do Papa traduzem a debilidade dos seus órgãos.

“Quando os órgãos vitais (falamos essencialmente do coração e do pulmão) estão em falência, mais depressa os outros podem ficar também em falência”, afirma, acrescentando que se se conseguir “compensar a doença original, muitas vezes, consegue recuperar-se os outros órgãos”.

Tendo em conta o quadro geral do Papa, o médico esclarece que a “utilização de uma oxigenoterapia de alto fluxo diz que a falência respiratória é grave o suficiente para termos de dar altos volumes de oxigénio por minuto, para compensar a baixa de oxigénio que o próprio pulmão não está a conseguir fazer por si”.

“Isso traduz uma gravidade respiratória importante”, constata Francisco Ferreira da Silva.

A par dos problemas respiratórios, o especialista em medicina interna afirma que a insuficiência renal ligeira do Papa Francisco pode resultar da infeção respiratória, mas também dos tratamentos ou até da própria idade.

E adianta: “Como diz a própria terminologia utilizada no boletim informativo, a insuficiência renal é ligeira. Significa que ainda há função renal suficiente para compensar as necessidades do organismo e, portanto, naturalmente nesta fase não tem indicação nenhuma para hemodialise.”

Francisco Ferreira da Silva lembra a idade do Papa (88 anos) e a dificuldade em manter o equilíbrio dos seus órgãos. “Esta infeção é grave porque atinge os dois pulmões numa pessoa que já tem uma reserva pulmonar baixa. Todas as complicações que vão surgindo e advindo daí – para além da própria insuficiência respiratória, [há] a insuficiência da medula, portanto a baixa das plaquetas, a baixa da hemoglobina, a necessidade de transfusão, e agora mais recentemente a insuficiência renal – traduzem a baixa reserva que estes órgãos todos vão tendo, e as complicações específicas destas infeções.”